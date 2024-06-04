Galaya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, şehir protokolü ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda; vakfın manifestosu, master projeleri ve Kırmızı Bisiklet projesi tanıtıldı.

Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Toplumda farkındalık yaratmak ve dezavantajlı çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen gecede konuştu.

Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz, Hayat Yeniden Vakfının bir ferdi olmak gurur ve onu r vericidir dedi.

Kahramanmaraş aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Bir şehri oluşturan unsurlar sadece coğrafi yada iktisadi olarak düşünemeyiz, bir yeri şehir yapan insan kaynağı ve etkileşimdir ifadelerini kullandı.

Hayat Yeniden Vakfının Proje ortakları ve katkıda bulunanlara palketleri takdim edildi. Ardından Usta Sanatçı Yücel Arzen davetlilere müzik şöleni sundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt