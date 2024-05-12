Hayat Yeniden Vakfı Kahraman Şehirde Ki Tüm Dezavantajlı Grupların Hayatına Dokunmaya, Şehri Kalkındıracak Projeler Geliştirmeye Devam Ediyor.

Vakıf, Şehirde Yaşayan Engelli Bireyler, Dezavantajlı Çocuklar, Yaşlılar Ve Kadınlar Gibi Farklı Grupların İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Çeşitli Sosyal Ve Eğitim Programları Düzenliyor.

Bu Programlar Aracılığıyla, Dezavantajlı Grupların Topluma Entegrasyonunu Sağlamak Ve Onların Yaşam Kalitesini Artırmak Amaçlanıyor.

Kentte Çeşitli Faaliyetler Sürdürmeyi Hedefleyen Hayat Yeniden Vakfı, Dokmer’in De Destekleriyle Hatice Gizem Çaparın Yazmış Olduğu Kahramanları Down Sendromlu Çocuklardan Ve Sevimli Dostları Max’tan Oluşan Güzül Bir Çocuk Hikayesi Projesine İmza Attı.

Dokmer Bahçesinde Düzenlenen Projenin Lansman Galasına Yedinden Yetmişe Bir Çok Davetli Katılım Sağladı.

Birbirinden Güzel Etkinliklerin Yapıldığı Gecede Hayat Yeniden Vakfı Açılış Gecesi İçinde Bilet Satışı Gerçekleştirildi.

Kırmızı Güzeldir Kitabının Yazarı Hatice Gizem Çapar Birlikte Çok Güzel Bir Çalışmaya Da İmza Attıklarını Belirtti.

Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan Yaptığı Açıklamada Kahraman Şehir'in Kalkınması İçin Önemli Projeler Geliştirdiklerini İfade Etti.