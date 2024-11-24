Büyük bir coşku ve ilgiyle devam eden 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 24 Kasım Pazar günü birbirinden değerli isimleri KAFUM’da edebiyatseverlerle buluşturdu. Bu isimlerden biri de, edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Hayati İnanç oldu.

Saat 15.00'te başlayan söyleşi programında İnanç, özellikle klasik edebiyat ve Divan şiiri üzerine yaptığı etkileyici konuşmalarıyla, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Yoğun ilginin gözlendiği etkinlikte, Hayati İnanç eserleriyle edebiyatın derinliklerini dinleyicilere aktararak, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, İnanç hayranlarıyla birebir iletişim kurma fırsatı buldu. Sorulara verdiği samimi yanıtlar ve eserlerine dair paylaştığı bilgiler, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Bu buluşma, edebiyatseverler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti.

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.