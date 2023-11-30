Şiir ve edebiyatın başkentinde tiyatrodan söyleşiye, okur - yazar buluşmasından konferansa çeşitli etkinlikleri kültür sanat dostlarıyla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kasım Kültür Sanat Sezonu’nun son etkinliğini Yazar Hayati İnanç’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Hayata Şiirden Bakmak’ konulu söyleşiye edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte Yazar İnanç, ele aldığı konular ve kendine has anlatımıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Katılımcılar düzenlenen etkinlik için Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Hayati İnanç’a teşekkür etti.

Şairler Şehri Kahramanmaraş

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Yazar Hayati İnanç, “Kahramanmaraş, çok derin bir kültür birikimine sahip bir şehir. Şairler şehri Kahramanmaraş, geçmişinde Dulkadiroğulları Beyliği’ne de ev sahipliği yapmış çok muazzam bir yer. Burada bulunmak bana her zaman heyecan vermiştir. Büyük bir felaketin ardından insanlarımız tabi yaralı. Onların üzüntülerini hafifletebilirsek kendimizi bahtiyar sayacağız. Davetleri için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi şahsında tüm Kahramanmaraş’a teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.