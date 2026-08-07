Hayvancılıkta dijital takip dönemi resmen başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta düzenlenen GEKİS Tanıtım Programı'nda hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, yeni sistem sayesinde büyükbaş hayvanların artık elektronik kimlik ile takip edileceğini belirterek, üretimde güvenilirlik ve verimliliğin artırılacağını söyledi.

Yumaklı, Kars'ın Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olması nedeniyle projenin ilk uygulama noktası olarak seçildiğini ifade etti.

Her hayvanın dijital kimliği olacak

GEKİS sistemiyle birlikte plastik kulak küpeleri yerini elektronik takip altyapısına bırakacak.

Yeni sistem kapsamında;

Hayvanın doğum bilgileri,

Aşı kayıtları,

Sağlık geçmişi,

Hareketleri,

Satış işlemleri,

Kesim süreçleri

tek bir dijital sistem üzerinden güvenli şekilde izlenebilecek.

Bakan Yumaklı, "Her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri elektronik ortamda takip edilecek." dedi.

Sahte küpe ve kayıt dışılık azalacak

Yeni elektronik küpe sistemiyle hayvancılıkta uzun süredir yaşanan sahte küpe ve kayıp küpe sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini belirten Yumaklı, sistem sayesinde hastalıklarla mücadelede de önemli avantaj sağlanacağını söyledi.

Elektronik takip sayesinde olası salgınlara çok daha hızlı müdahale edilebilecek, hayvan hareketleri anlık olarak izlenebilecek.

Üretici de tüketici de kazanacak

Bakan Yumaklı, GEKİS'in yalnızca devletin denetim gücünü artırmayacağını, aynı zamanda üreticilerin iş yükünü azaltacağını ve tüketicilerin daha güvenilir gıdaya ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni sistem sayesinde;

Desteklemeler doğru hayvana ulaştırılacak.

Islah çalışmaları daha sağlıklı yürütülecek.

Buzağı kayıpları azaltılacak.

Süt verimliliği artırılacak.

Hayvan hastalıklarının takibi hızlanacak.

Türkiye'de 17 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 17 milyondan fazla büyükbaş hayvan bulunuyor.

Bu hayvanların ekonomik değerinin 1,5 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirten Yumaklı, yılda yaklaşık;

1 milyon 313 bin ton sığır eti

20 milyon tonun üzerinde inek sütü

üretildiğini ifade etti.

Bu üretimin yıllık ekonomik büyüklüğü ise yaklaşık 1,2 trilyon liraya ulaşıyor.

Yapay zekâ ile entegre çalışacak

Bakan Yumaklı, dijital hayvan kimlik sisteminin gelecekte yapay zekâ destekli analizlerde de kullanılacağını söyledi.

Sağlıklı veriyle çalışan yapay zekâ sistemlerinin hayvancılık politikalarının daha doğru belirlenmesine katkı sunacağını belirten Yumaklı, elektronik kayıt sistemi sayesinde sektörün dijital dönüşümünün hızlanacağını vurguladı.

İlk uygulama Kars'ta başladı

GEKİS uygulamasının ilk elektronik küpeleme işlemi Kars'ta gerçekleştirildi. Tanıtım programında veteriner hekimlerden bilgi alan Bakan Yumaklı, elektronik küpenin ilk uygulamasını da bizzat başlattı.

Uzmanlar, sistemin ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasıyla hayvancılıkta izlenebilirlik, verimlilik ve gıda güvenliğinde önemli bir dönüm noktası yaşanacağını belirtiyor.