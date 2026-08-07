Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında ilk iki madde kabul edildi. Yeni düzenleme, hem çocukların silahlara erişimini önlemeyi hem de suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza sistemini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Özellikle ateşli silahların çocukların eline geçmesini önlemeye yönelik getirilen yaptırımlar dikkat çekti.

Silahını Çocuğa Kaptıranlara 3 Yıla Kadar Hapis

Kabul edilen düzenlemeye göre, ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek muhafaza eden ve bu nedenle silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Bu hüküm, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde geçerli olacak.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Ceza Sistemi Değişiyor

Teklif kapsamında Türk Ceza Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılıyor. Buna göre;

12-15 yaş grubundaki çocuklar , işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyor veya davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip değilse ceza sorumluluğu taşımayacak. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilecek.

, işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyor veya davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip değilse ceza sorumluluğu taşımayacak. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilecek. Algılama ve yönlendirme yeteneğinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ağır suçlarda uygulanacak cezalar yeniden düzenlenecek.

15-18 Yaş Grubunda Ağır Suçlara Daha Sert Yaklaşım

Yeni düzenlemeye göre;

Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 ila 27 yıl ,

, Müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 15 ila 18 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

Diğer suçlarda uygulanacak cezalarda üçte bir oranında indirim yapılacak ancak her fiil için verilecek hapis cezası 15 yılı geçemeyecek.

Yaş İndirimi Her Suçta Otomatik Uygulanmayacak

Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle birlikte, özellikle ağır sonuç doğuran bazı suçlarda yaş indirimi konusunda hâkime takdir yetkisi tanındı.

Buna göre;

Kasten öldürme,

Ölümle sonuçlanan ağır yaralama,

Bitkisel hayata neden olma,

Organ veya uzuv kaybına yol açma,

Konuşma ya da çocuk sahibi olma yeteneğinin kaybedilmesine neden olma,

Yüzde kalıcı değişiklik oluşturma,

Hamile kadının çocuğunu düşürmesine sebebiyet verme

gibi ağır suçlarda, 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilecek.

Ayrıca 12-15 yaş grubundaki çocuklar için de, şartların oluşması halinde hâkim bir üst yaş grubuna uygulanan ceza rejimini uygulayabilecek.

Tekerrür Düzenlemesinde Değişiklik

Kanun teklifinde yer alan ve tekerrür hükümlerindeki yaş sınırını 18'den 15'e düşürmeyi öngören düzenleme ise Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin diğer maddelerinin görüşmeleri ise ilerleyen oturumlarda devam edecek. Düzenlemenin tamamının yasalaşması halinde çocuk adalet sistemi, silah güvenliği ve ağır suçlara ilişkin ceza uygulamalarında önemli değişiklikler yürürlüğe girecek.