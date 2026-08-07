2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında Toplum Yararına Program (TYP) üzerinden yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi okullarda görevlendirilecek.

Uygulamanın, geçtiğimiz eğitim yılında yaşanan üzücü olayların ardından okul güvenliğini en üst seviyeye çıkarması hedefleniyor.

Amaç, okul güvenliğini güçlendirmek

Yeni uygulamayla birlikte okul giriş ve çıkışlarında denetimler artırılacak. Güvenlik görevlileri, okul yönetimi ile emniyet birimleri arasında koordinasyon sağlayarak olası risklerin önüne geçilmesinde önemli rol üstlenecek.

Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirlerin yeni dönemde daha kapsamlı şekilde uygulanacağını belirtiyor.

Görevliler metal dedektör kullanacak

Göreve başlayacak güvenlik personeli, okul girişlerinde el tipi metal dedektörlerle kontrol yapacak.

Yeni sistem kapsamında;

Okula giriş ve çıkışlar denetlenecek.

Şüpheli kişi ve durumlar yakından takip edilecek.

Gerekli hallerde emniyet ve jandarma ekiplerine anlık bilgi aktarılacak.

Okul çevresindeki güvenlik koordinasyonu güçlendirilecek.

Personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak

Yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi, İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek.

Başvuru tarihleri ve illere göre kontenjan dağılımının önümüzdeki günlerde İŞKUR ve ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.

Türkiye genelinde hayata geçirilecek uygulamanın Kahramanmaraş'taki okullarda da uygulanması bekleniyor. Yeni eğitim döneminde görev alacak güvenlik personeliyle birlikte okul girişlerinde denetimlerin artırılması ve öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.