Tarım Bakanlığı Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerindeki uygulama noktalarında ve canlı hayvan borsasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, hayvan sağlığı ve güvenliği ile ilgili kontroller titizlikle yapılırken, nakil belgeleri, hayvanların genel sağlık durumları ve taşıma koşulları da incelendi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde, hayvanların yasal mevzuatlara uygun olarak taşınıp taşınmadığı gözden geçirildi.

Canlı hayvan borsasında gerçekleştirilen denetimlerde ise hayvanların sağlık durumu, aşı kartları ve kayıt belgeleri detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Sağlık kontrolleri kapsamında, hayvanların herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığı da veteriner hekimler tarafından değerlendirildi.

Onikişubat İlçe Tarım Müdürü İsmail Kıraç ve ekibi, bu denetimlerin halk sağlığı ve hayvan refahı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle Kurban Bayramı öncesi bu tür denetimlerin artırılacağını ifade etti.

Yetkililer, hayvan sahiplerine ve nakil firmalarına yasal mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.