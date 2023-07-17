Güzel ve de alımlı bir genç kadın olan Berrak, el üstünde büyütülmüştür. Ailesi için neşe kaynağı olan Berrak’ın çok küçük yaşta yaşadığı bir olay onu sonsuza kadar değiştirir. Bu olaydan sonra Ertan’ın tüm sevgisini verdiği genç kız, ilgiye bağımlı hale gelir. Ayaz’la karşılaştığı ilk anda ona aşık olan ve onu elde etmek için her şeyi yapmayı göze alan Berrak artık sadece Ayaz’la evlenip sonsuza kadar birlikte yaşamanın hayalini kurar. Bu uğurda atacağı adımlar sadece onun ve de genç adamın değil, herkesin hayatını etkileyecektir.

Hazal Filiz Küçükköse kimdir, kaç yaşında?

9 Şubat 1988 Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini ‘Deniz Yıldızı’ dizisiyle gerçekleştirmiştir. 2015 yılında rol aldığı ‘Kara Sevda’ dizisindeki Zeynep Soydere rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncunun oynadığı diziler arasında ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, ‘Rüya’, ‘Günahkar’, ‘Uçurum’, ‘Ustura Kemal’ ve ‘Kalbim Seni Seçti’ yer alıyor.



Hazal Filiz Küçükköse’nin Oynadığı Diziler



Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Melike / 2018

Rüya / Elif / 2017

Kara Sevda / Zeynep Soydere / 2015-2016

Günahkar / Aslıhan / 2014

Uçurum / 2012

Ustura Kemal / Kalisto / 2012

Kalbim Seni Seçti / Ada / 2011

Beni Affet / Leyla Adalı / 2011

Deniz Yıldızı / 2009-2012