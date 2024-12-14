Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nükleer enerjide para cezaları yeniden belirlendi Nükleer enerjide para cezaları yeniden belirlendi

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular 16 Aralık'ta başlayacak
Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.