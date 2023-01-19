Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli programları edebiyatseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Hece Dergisi sahibi Ömer Faruk Ergezen, Yayın Kurulu üyeleri Atıf Bedir, İbrahim Demirci ve Faruk Uysal ile editörler Ali Karaçalı, Ali Ulvi Temel, Eyyüp Akyüz, Hatice Bildirici ile Özlem Güner’in katılımıyla ‘Hece Dergisi Buluşmaları’ etkinliği düzenledi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, yazar ve şairler ile çok sayıda edebiyatsever de yer aldı.

Etkinlikte konuşmacılar; Türkiye’de dergicilik, Hece Dergisi’nin oluşumu ve yayın hayatı ile okuma alışkanlığı gibi pek çok konuyu ele aldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşide konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı.

Edebiyatseverler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Hece Dergisi’nin usta kalemlerine teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Hece Dergisi sahibi Ömer Faruk Ergezen, “Hece Dergisi, konuşacak ve tartışacak çok şeyi olan yazarlardan oluşuyor. Biz bu toprakların çocuklarıyız ve bu topraklarda var olan her düşünce bizim için önemli. Bu düşüncemizi de tüm yayınlarımıza yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı.