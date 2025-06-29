İşte Kahramanmaraş için saat saat hava durumu:

🌡️ 09.00 - 12.00:

Sıcaklık: 35°C | Hissedilen Sıcaklık: 35°C | Nem: %5

Ortalama Rüzgar Hızı: 16 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 51 km/sa

🌡️ 12.00 - 15.00:

Sıcaklık: 37°C | Hissedilen Sıcaklık: 37°C | Nem: %7

Ortalama Rüzgar Hızı: 14 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 50 km/sa

🌡️ 15.00 - 18.00:

Sıcaklık: 34°C | Hissedilen Sıcaklık: 34°C | Nem: %23

Ortalama Rüzgar Hızı: 19 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 56 km/sa

🌡️ 18.00 - 21.00:

Sıcaklık: 25°C | Hissedilen Sıcaklık: 25°C | Nem: %69

Ortalama Rüzgar Hızı: 11 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 51 km/sa

🌡️ 21.00 - 24.00:

Sıcaklık: 24°C | Hissedilen Sıcaklık: 24°C | Nem: %39

Ortalama Rüzgar Hızı: 17 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 52 km/sa

Uzmanlardan Uyarı:

Özellikle 12.00 - 15.00 saatleri arasında sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Bu saatlerde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalınması öneriliyor.

Rüzgar Etkili Olacak!

Öğleden sonra rüzgarın şiddeti zaman zaman artacak ve maksimum 56 km/sa hızla esecek. Özellikle sürücülerin ve açık alanda bulunanların dikkatli olması gerekiyor.