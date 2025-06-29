İşte Kahramanmaraş için saat saat hava durumu:

🌡️ 09.00 - 12.00:
Sıcaklık: 35°C | Hissedilen Sıcaklık: 35°C | Nem: %5
Ortalama Rüzgar Hızı: 16 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 51 km/sa

🌡️ 12.00 - 15.00:
Sıcaklık: 37°C | Hissedilen Sıcaklık: 37°C | Nem: %7
Ortalama Rüzgar Hızı: 14 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 50 km/sa

🌡️ 15.00 - 18.00:
Sıcaklık: 34°C | Hissedilen Sıcaklık: 34°C | Nem: %23
Ortalama Rüzgar Hızı: 19 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 56 km/sa

🌡️ 18.00 - 21.00:
Sıcaklık: 25°C | Hissedilen Sıcaklık: 25°C | Nem: %69
Ortalama Rüzgar Hızı: 11 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 51 km/sa

🌡️ 21.00 - 24.00:
Sıcaklık: 24°C | Hissedilen Sıcaklık: 24°C | Nem: %39
Ortalama Rüzgar Hızı: 17 km/sa | Maksimum Rüzgar Hızı: 52 km/sa

780X411 Meteoroloji 16 Subat Carsamba Hava Durumu Tahmini Yayinladi Izmir Ve Egede Hava Nasil Olacak 1644989412522

Uzmanlardan Uyarı:

Özellikle 12.00 - 15.00 saatleri arasında sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Bu saatlerde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalınması öneriliyor.

Kahramanmaraş'ta sirenleri duymazdan geldi, ambulansa yol vermedi!
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Rüzgar Etkili Olacak!
Öğleden sonra rüzgarın şiddeti zaman zaman artacak ve maksimum 56 km/sa hızla esecek. Özellikle sürücülerin ve açık alanda bulunanların dikkatli olması gerekiyor.