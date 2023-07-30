Kahramanmaraş’ta sıcaktan kavrulan çocuklar kamyonet kasasında serinliyor

Kahramanmaraş'ta kavrucu sıcaklar karşısında bunalan çocuklar, kamyonet kasında serinliyor.

Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir baba, çocukları sıcak havadan bunalınca öğlen molasında kamyonet kasasını suyla doldurup havuza çevirdi.

Hortumla doldurulan dorse içerisindeki havuza giren çocuklar, hem serinledi hem eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kavrucu sıcaklardan bunalan çocuklar, 16 yaşından küçüklerin havuzlara alınmadığını ve babalarının böyle bir çözüm bulduğunu söyledi.