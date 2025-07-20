Anlaşma Sağlandı: Gençlerbirliği ile El Sıkıştı
A Spor’un haberine göre; Onyekuru, Süper Lig’in yeni temsilcisi Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
Türkiye Karnesi: Galatasaray ve Adana Demirspor'da Parladı
Henry Onyekuru, Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giydi:
-
Galatasaray: 71 maç – 22 gol, 12 asist
-
Adana Demirspor: 30 maç – 8 gol, 3 asist
Son Sezonu Sakatlık Gölgesinde Geçti
Al Fayha formasıyla yalnızca 4 resmi maçta görev alabilen Onyekuru, sakatlığı nedeniyle bu sezon skor katkısı sağlayamadı.
Pazartesi Türkiye'de
Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun, Pazartesi günü sağlık kontrolü için Ankara’ya geleceği öğrenildi.