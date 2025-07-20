Anlaşma Sağlandı: Gençlerbirliği ile El Sıkıştı

A Spor’un haberine göre; Onyekuru, Süper Lig’in yeni temsilcisi Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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Türkiye Karnesi: Galatasaray ve Adana Demirspor'da Parladı

Henry Onyekuru, Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giydi:

Son Sezonu Sakatlık Gölgesinde Geçti

Al Fayha formasıyla yalnızca 4 resmi maçta görev alabilen Onyekuru, sakatlığı nedeniyle bu sezon skor katkısı sağlayamadı.

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Pazartesi Türkiye'de

Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun, Pazartesi günü sağlık kontrolü için Ankara’ya geleceği öğrenildi.