Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Kahramanmaraş'taki üreticileri sevindirdi.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurmasının yanı sıra birçok meyve ve garnitürlü dondurmanın da üretildiği kentten Türkiye ve dünyanın birçok noktasına dondurma ihraç ediliyor.

Dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere yeni kriterlerin belirlenmesi Kahramanmaraş'ta üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, Kahramanmaraş'ın hem Türkiye'de hem de dünyada dondurma üretiminde bir marka olduğunu dile getirdi.