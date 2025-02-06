Gece boyunca toplumsal dayanışma ve birlik olmanın önemi vurgulanırken, HG Holding de anlamlı bir katkıda bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına mezarlığı ziyaret eden vatandaşlara çorba ve helva ikram eden HG Holding, acıları paylaşarak dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar, bu tür desteklerin yalnızlık hissini azalttığını ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Anma programı, depremde hayatını kaybedenler için edilen dualar ve toplumsal birlik mesajlarıyla sona erdi. Bu anlamlı etkinlik, geçmişin acılarını hatırlatırken geleceğe umutla bakmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.