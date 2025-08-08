Şehrimizin yükselen futbol temsilcilerinden ve yeni sezonda 3. Lig yolunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Onikişubatspor ile HG Hospital arasında sağlık alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Anlaşma kapsamında Onikişubatspor’un sezon boyunca yaşayabileceği olası sakatlık durumlarında tüm tedavi ve rehabilitasyon süreçleri HG Hospital bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu süreçler, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Beşir Şahin İnceer koordinasyonunda, alanında uzman sağlık ekibimiz tarafından yürütülecek.

Protokol töreninde HG Hospital’i Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İbrahim Avşaroğlu ve Uzm. Dr. Beşir Şahin İnceer, Onikişubatspor’u ise Asbaşkan Sayın Çağrı Resul Hayırsöz temsil etti.

HG Hospital olarak, şehrimizin genç ve dinamik kulübünün şampiyonluk yolculuğunda sağlık desteği sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin hem Onikişubatspor’a hem de Kahramanmaraş sporuna hayırlı olmasını diliyor; destekleri için HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Gürsoy’a teşekkür ediyoruz.