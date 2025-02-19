HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Gürsoy’un bireysel girişimleriyle hayata geçirilen ve bölgenin en büyük özel hastanesi olma özelliğini taşıyan HG Hospital, “Hayatınız Güvende” sloganıyla sağlık hizmeti vermeye başladı. Kahramanmaraş ve çevre illerin sağlık ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla inşa edilen hastane, hasta kabulüne başladıktan kısa süre sonra doğum servisini de faaliyete geçirdi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sernih Yancar, HG Hospital’da gerçekleşen ilk sezaryen doğumunu üstlenmesinin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Yancar, "HG Hospital, modern tıbbi donanımı ve uzman kadrosuyla bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, hastanemizde gerçekleşen ilk sezaryen doğumu gerçekleştirmek benim için gurur verici bir an oldu. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğimiz ve annesi gayet iyi durumda. Hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Donanımlı sağlık altyapısı ve deneyimli hekim kadrosuyla HG Hospital, bölgedeki sağlık standartlarını yükseltmeyi ve vatandaşlara güvenilir, çağdaş hizmet sunmayı amaçlıyor.