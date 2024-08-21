Çok yakında hizmete açılacak olan HG Hospital Şehrin sağlık altyapısına katkı sağlamayı hedeflerken modern tıbbi teknolojiler ve uzman kadrosuyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

Fuarda kurulan standında sağlık sektörüne dair yenilikçi çözümlerini ve geniş hizmet yelpazesini tanıtan HG Hospital, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hastane yetkilileri, fuar süresince yaptıkları bilgilendirme toplantılarında, hastanenin ileri düzey tıbbi cihazları, uzman doktor kadrosu ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla bölgedeki sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını vurguladı.

HG Hospital’in sunduğu gelişmiş tedavi seçenekleri, fuar ziyaretçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Ayrıca, hastanenin uluslararası standartlarda sunduğu sağlık turizmi hizmetleri de tanıtılarak, yerli ve yabancı hastalara yönelik özel paketlerin bulunduğu belirtildi.

Kahramanmaraş halkı, HG Hospital’ın şehre kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, hastanenin bölgede önemli bir sağlık merkezi haline geleceğine olan inançlarını ifade ettiler.

HG Hospital yetkilileri, fuarın, hizmetlerini tanıtmak ve halkla buluşmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, sağlık sektörüne yenilikçi bir vizyon kazandırmaya devam edeceklerini söylediler.

Editör: Yunus Firdevsoğlu