Kahramanmaraş’ta Türk Kızılayı iş birliğiyle HG Hospital’da kan bağışı standı kuruldu. Hastane yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi vurgulayarak tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

HG Hospital Başhekimi Uzman Doktor Levent Temel yaklaşık 750 çalışanın görev yaptığı hastanede, toplumsal, sosyal ve medikal duyarlılıklar konusunda düzenli eğitim ve oryantasyonlar verildiğini belirtti. Tüm çalışanların gönüllü katılımıyla kampanyaya destek verileceğini söyleyen Başhekim, “Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem bize kan bağışının önemini bir kez daha hatırlattı.

Deprem bölgesinde bulunmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten hastane yetkilileri, Balıkesir’de yaşanan son depremi hatırlatarak, “Bugüne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Kan bağışı için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.