Kahramanmaraş’ın başarılı sağlık kuruluşlarından HG Hospital’da, nadir rastlanan ileri evre endometriozis vakası başarılı bir operasyonla tedavi edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Köstü ile Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar’ın birlikte gerçekleştirdiği operasyonda, bağırsaklara kadar ilerlemiş yapışıklıklar tespit edilerek cerrahi müdahalede bulunuldu.

Prof. Dr. Bülent Köstü, endometriozisin tanısının genellikle geç konduğunu belirterek, “Hastamız yıllarca tanı konulamadan dolaşmış. Şiddetli kasık ağrısı ve adet sancıları şikâyetiyle bize geldi. Yapılan değerlendirmede, bağırsaklara kadar ilerlemiş ileri evre endometriozis teşhisi konuldu,” dedi.

Doç. Dr. Fatih Mehmet Yazar ise yapılan cerrahinin zorluğuna dikkat çekerek, “Bağırsaklara invazyon gösteren nadir bir vaka ile karşılaştık. Kapalı yöntemle bağırsak rezeksiyonu gerçekleştirdik. Bu tarz ameliyatların, kadın doğum ve genel cerrahinin iş birliğiyle, ileri düzey merkezlerde yapılması büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.