Yeni açılan ünitede, güncel tıbbi yaklaşımlar doğrultusunda kemoterapi uygulamaları, hedefe yönelik tedaviler ve kişiye özel tedavi planları başarıyla uygulanıyor. Tedavi süreçlerinde hasta güvenliği ve konforu ön planda tutulurken, ünitenin fiziki yapısı da bu anlayışa uygun şekilde tasarlandı.

Tıbbi Onkoloji Ünitesi’nde görev yapan deneyimli sağlık personeli tarafından hastalara tedavi süreci boyunca birebir bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Böylece hastalar yalnızca tıbbi açıdan değil, psikolojik ve sosyal destek boyutuyla da bütüncül bir yaklaşımla takip ediliyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Teoman Şakalar, ünitenin bölge açısından önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, bu hizmet sayesinde hastaların ileri düzey onkolojik tedaviler için şehir dışına gitme zorunluluğunun büyük ölçüde azalacağını ifade etti. Yeni ünitenin, hasta ve hasta yakınları için zaman ve ulaşım açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.