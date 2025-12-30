Emniyet ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında toplam 39 bin 27 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 82 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı. Denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 12 kesici ve delici alet ile 335 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği 53 operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 700 gram skunk, 61,51 gram bonzai ham maddesi, 59,44 gram esrar, 39,1 gram metamfetamin, 236 adet ecstasy ve captagon hap ile 223 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 189 adet tarihi eser, 18 bin deste sigara sarma kâğıdı, 1.014 paket makaron, 209 adet elektronik sigara ve puro ile 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 1.822 kişinin sorgulaması yapıldı, 21 yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 13 bin 150 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 797 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 103 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 282 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 62 araca abartı egzozdan, 1.407 sürücüye ise alkol denetimleri kapsamında işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, kentte huzur ve güven ortamının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.