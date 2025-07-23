Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca öncülüğünde uygulamaya giren Kardiyak MR, kalp hastalıklarının tanısında radyasyonsuz, detaylı ve erken teşhis imkânı sunuyor.

Kahramanmaraş’ta sağlık alanında önemli bir yenilik hayata geçirildi. HG Hospital, kentte ilk kez Kardiyak MR (Manyetik Rezonans) görüntüleme yöntemini uygulamaya başladı. Sürecin öncülüğünü Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca yaptı.

Doç. Dr. Sarıca, Kardiyak MR’ın kalp hastalıklarının tanısında kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yöntemin en büyük avantajının radyasyon içermemesi olduğunu vurguladı. Sarıca, “Kardiyak MR, kalbin fonksiyonel çalışmasını, kas yapısını, kalp duvarında oluşabilecek bozulmaları ve kapak hastalıklarını detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu sayede hastalıklara daha doğru ve erken teşhis koyabiliyoruz” dedi.

Yöntemin sık sık karıştırıldığı BT anjiyografiyle farklarına da değinen Sarıca, “BT anjiyografi kalp damarlarını görüntülerken, Kardiyak MR daha çok kalbin kas yapısını, kapaklarını ve fonksiyonel durumunu gösterir. Bu nedenle birbirinden oldukça farklı ama tamamlayıcı yöntemlerdir” ifadelerini kullandı.

HG Hospital radyoloji ekibiyle birlikte Kardiyak MR’ı başarıyla uygulamaya başladıklarını belirten Sarıca, “Kentimizde ilk defa bu uygulamayı gerçekleştirdik ve sürdüreceğiz. Bu adım, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini hem de Kahramanmaraş’ın tıbbi altyapısını güçlendiriyor” diye konuştu.