Çapraz bağ ve menisküs yırtıkları, sanılanın aksine yalnızca profesyonel sporcuların değil, toplumun geniş bir kesiminin karşı karşıya kaldığı önemli ortopedik sorunlar arasında yer alıyor.

Günlük yaşamda ani hareketler, düşmeler ya da spor sırasında yaşanan zorlanmalarla ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, modern tıbbın sunduğu imkânlarla artık çok daha konforlu şekilde tedavi edilebiliyor.

Bu alandaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken HG Hospital, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde hastalarına kısa sürede sağlığına kavuşma imkânı sunuyor.

Hastanede uygulanan ileri cerrahi teknikler sayesinde, çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçiren hastalar yalnızca 1 gün içerisinde yeniden sosyal hayatlarına dönebiliyor.

HG Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekleyerek bölgede önemli bir ilke imza attı.

Aynı anda 7 hastaya çapraz bağ ameliyatı yapılmasıyla hem cerrahi kapasite hem de ekip koordinasyonu açısından örnek bir başarı ortaya konuldu. Bu operasyonları gerçekleştiren HG Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Erdi Gürbüz, Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak çapraz bağ ve menisküs yırtıklarının erken teşhis ve doğru tedaviyle kalıcı sorunlara yol açmadan çözüme kavuşturulabileceğini belirtti.

Op. Dr. Gürbüz, kapalı yöntemle yapılan ameliyatların hastalara daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve kısa sürede günlük yaşama dönüş gibi önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

HG Hospital, alanında uzman hekim kadrosu ve modern tıbbi altyapısıyla, ortopedik sorunlara çağdaş ve güvenilir çözümler sunarak bölge halkının sağlık yolculuğunda güçlü bir adres olmayı sürdürüyor.