HG Hospital, takımın ana sponsorlarından biri olarak sporun ve şehrinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sponsorluk, Kahramanmaraş'ın spor camiasına moral kaynağı olarak bakıldığında, basketbol takımının başarılarına da önemli katkı sağlayacak.

HG Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy, sadece spor alanında değil, Kahramanmaraş'ın ekonomik ve sosyal yaşamına yaptığı yatırımlarla da öne çıkan bir isim. Her zaman şehrin değerlerine sahip çıkan Gürsoy, HG Hospital aracılığıyla bu desteklerle, Kahramanmaraş'ın spor alanında da önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketboll takımına verdiği destek büyük yankı uyandırırken Camiadan da takdir topladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu