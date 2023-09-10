Çorum’un İskilip ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti.

Ormanlık alanda yakalandı

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. İskilip polisi düzenlediği operasyonla zanlıyı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"4 kez hacca gittim"

Hırsızlık zanlısı A.Ş., adliyeden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki göstererek kameralarını kapatmasını istedi.

İsteği karşılanmayan hırsız, yıllar önce gasp suçundan yakalandıktan sonra "4 kere hacca gittim. İnanmıyorsan aha da dayıya sor" çıkışıyla bir anda internet fenomeni haline gelen şüpheliye gönderme yaptı.

Cezaevine götürülen şüpheli, polis otosuna bindiği sırada gazetecilere dönerek “4 kere hacca gittim” diyen zanlının rahat tavırları dikkat çekti.