İstanbul'da garip bir olay yaşandı.

Mideleri de bulandıran olayın nedeni, 'hırsızlık'.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde caddenin alt sokağında iki otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kazayı izleyen adamı soydular

Kazanın ardından sokaktan geçen yabancı uyruklu bir adam, olayı izlemeye başladı. O sırada sokaktaki bir grup kadın, adamın çantasını kaparak kaçmaya başladı.

"Tantanacı kadınlar" olarak bilinen hırsızları caddeye kadar kovalayan adam, bir süre sonra kadınları yakaladı.

Önce soyundu sonra tuvaletini yaptı

Kadınlardan biri parasını geri isteyen adamı caydırmak için önce soyundu, ardından ise caddenin ortasında tuvaletini yaptı.

Bir süre sonra çantasını geri alan adam 10 bin lirasının eksik olduğunu fark etti.

Olay sonrası kadınlar kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Parayı vermeden önce soyunup adamı caydırmak istediler"

Olayla ilgili konuşan esnaf Şükrü Araz, şu ifadeleri kullandı:

İlk olarak arka sokakta maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Daha sonra yoldan geçen yabancı uyruklu bir şahıs, durup olayı seyretmeye başladı. Bu sırada tantanacı kadınlar, adamın çantasını kapıyorlar. Daha sonra cadde üzerine geliyorlar. Bir süre sonra kargaşa oldu. Adamın parasının bir kısmını geri aldığını gördüm. Biz de araya girdik. Kadınlar parayı vermeden önce soyunup adamı caydırmak istediler. Adamın dediğine göre yaklaşık 10 bin lirası çalınmıştı. Biz polisleri aradık ama geldiklerinde mağdur olan adam ve tantanacı kadınlar da gitmişti.

"Kendini yerlere vurdu yani rezil bir olaydı"

Olayı gören bir diğer esnaf Doğukan Ertan ise, "Adamın bir miktar parasını çalmışlar. Daha sonra adam tantanacı kadınları yakaladı. Tartıştılar ve sonunda adam parasını aldı. Kadın soyundu, kendini yerlere vurdu yani rezil bir olaydı. Olay sonrası tantanacı kadınlar kaçtı. Bunlar yaşanmaması gereken olaylar." diye konuştu.