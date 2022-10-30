Elazığ'ın Çarşı Mahallesi'nde yöresel ürünler satan bir markette hırsızlık olayı meydana geldi.

Market çalışanlarının akşam saatlerinde yemek molasına çıktı ve iş yerine döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağlarının eksik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını gördü ve durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

O anlar kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin önüne gelen şüpheli önce etrafta bir tur atıyor ardından çalışanların içeride olup olmadığını kontrol ediyor.

Çalışanların olmamasını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor.

Gözlüklerini takıp son kullanma tarihini kontrol etti

Çalmak istediği zeytinyağının son kullanma tarihini cebinden çıkardığı gözlükle kontrol eden şüpheli, ürünü alıp uzaklaşırken rahat tavırları ve sigarasını yaktığı anlar kameralara yansıdı.

Bu tarz hırsızlık olaylarının başına birkaç kez geldiğini belirten marketin sahibi, çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.