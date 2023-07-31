Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devam eden İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin şantiyesinde, gaz zehirlenmesi meydana geldi. Şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı.
Geri dönmek isterken araç, tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2'si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı.
İŞÇİLERE ULAŞILDI
Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD ve Soma'daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 2 işçiye ulaşıldı.