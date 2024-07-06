2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada son 8 takım arasına girmeyi başaran Türkiye, Hollanda engelini de aşarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak bu kritik karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fransız hakem düdük çalacak

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Türkiye grubunu ikinci sırada tamamladı

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda en iyi üçüncüler arasından geldi

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

Milli takımda önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.

Merih Demiral ise önceki maçta yaptığı 'bozkurt işareti' nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Demiral da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

İlk 11'ler

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler