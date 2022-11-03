Her yıl, Hollanda’da geleneksel olarak yapılan Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosunun bu yıl 7.si muhteşem bir törenle Den Haag’ta gerçekleşti.

Kahramanmaraşlı Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar, gece de “Cüneyt Arkın Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda Naim Süleymanoğlu, Türkan Şoray, Ediz Hun, Nükhet Duru ve Fatma Girik gibi ünlü isimlerin katıldığı ödül törenine, bu yıl Türk pop müziğinin sevilen ismi Yonca Evcimik katıldı. Müzik kariyerinin yanı sıra hayvan hakları savunucusu olan Yonca Evcimik, Altın Lale Onur Ödülüne layık görüldü.

Birçok ülkeden gelen basın mensuplarının takip ettiği gecede sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok özel konuklar boy gösterdi. Gecede, Türk futboluna damga vuran dört büyük takımın imzalı formaları, geliri sokak hayvanları ve engelliler yararına aktarılmak üzere açık artırmayla satıldı.

Cüneyt Arkın Onur Ödülü Türkiye’den Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Kanal D Haber Muhabiri İbrahim KONAR’a layık görüldü ve ödülünü Rotterdam Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Ali Erbaş takdim etti.

Konar, ödül töreni sonrası twitter hesabından yaptığı paylaşım da “Sizleri Hollanda’dan güzel bir ödülle selamlıyorum… Lütfen kabul buyurunuz efendim” sözlerine yer verdi.

Öte yandan Konar, törende Eğitim alanında yaptığı projelerden dolayı “Hollanda’da Heykeli Dikilen İlk Türk olan Alihan Uzun”a ödülü takdim etti.

Bu yıl 7.si yapılan Hollanda Altın Lale ödülleri de gece boyunca sahiplerini buldu.

• Yılın Hayırsever Ödülü -Hollanda Türk Gönüllüleri Vakfı adına Başkan Nilgün Şahin

• Yılın İş Kadını Ödülü- Uluslararası davalarda büyük başarı kazanan Av. Funda Çelen

• Yılın İş Adamı Ödülü- Murat Özbiçer

• Yılın Genç Girişimcisi Ödülü- Hüseyin Erdem ve Yusuf Erdem kardeşler

• Yılın Sağlık Ödülü- Dr . Kubra Umar.

• Yılın Hukukçusu Ödülü- Av İsmet Özkara

• Yılın Sporcusu Ödülü- Hollanda ve Avrupa kikboks Şampiyonu olan Tuncay Şanlıtürk

• Yılın Derneği Ödülü- Turkuaz Utrecht adına Başkan Asım Bölükbaş.

• Yılın Kültür Sanat Ödülü- Betül Aslı Bayram

• Yılın Eğitim Ödülü - Güney Vakfı adına Emine Güney

• Yılın Juri Özel Ödülü – Hollanda’da heykeli dikilen ilk Türk Alihan Uzun

• Yılın Basın Ödülü - Mahmut Eröztürk, Güncel Haber