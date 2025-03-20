Etkinlik, tarihi bir ilk olarak Türk yapımı animasyon filminin tanıtımı için Directors Guild of America (DGA) Merkezi'nde yapıldı.

Gala, Los Angeles merkezli Rising Tides Films'in kurucusu Sadia Ashraf'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Animasyon film sektörünün önemli temsilcileri ile büyük yapımcı firmaların temsilcileri etkinlikte yer alarak filmi değerlendirdi.

Katılımcılar arasında Disney, Paramount Pictures, Lionsgate Entertainment ve Netflix gibi dev isimlerin yer alması dikkat çekti.

Filmin yapımcısı Mustafa Karayer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hollywood'un Türkiye için önemine değinerek sürecin zorlu olduğuna Ancak, hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Türk animasyonun uluslararası platformda tanınmaya başladığını vurguladı.

Ev sahibi yapımcı Sadia Ashraf, Türkiye'nin zengin hikaye kültürüne ve yetenekli insanlarına dikkat çekti.