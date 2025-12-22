Türk televizyonlarının usta ismi Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Son olarak Masumiyet dizisinde “Hale Ilgaz” karakteriyle izleyiciyle buluşan Avşar, 4 yıllık televizyon molasını noktaladı.

Ünlü oyuncu, “Aynı Yağmur Altında” adlı yeni diziyle setlere geri dönerken, dizideki imaj değişikliğiyle kısa sürede gündem oldu. Yeni rolü için başörtüsü takan Avşar’ın prova görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Çekimler Londra’da Başladı

Dizinin çekimlerinin Londra’da başlaması ve yurt dışı sahneleriyle dikkat çekmesi, projeye olan ilgiyi daha da artırdı. Provalardan sızan görüntüler sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar Avşar’ın yeni rolünü merakla karşılarken, “Çok merak ettik”, “Farklı bir karakter olacak” yorumları yaptı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise diziyle ilgili erken eleştirilerde bulunarak “İkinci bölümde final yapar” gibi yorumlar paylaştı.

Hülya Avşar’ın yeni dizide nasıl bir performans sergileyeceği ve projenin izleyiciden nasıl bir karşılık bulacağı şimdiden merak konusu oldu.