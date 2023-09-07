Hafif taarruz, eğitim, devriye görevlerinin yanı sıra akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek HÜRJET, ilk kez Türk Yıldızları ile uçuş gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 17 uçuş gerçekleştiren ve toplam 9 saat 8 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla tamamlayan HÜRJET'in son uçuşuna Türk Yıldızları eşlik etti.

HÜRJET bu uçuşta 37 dakika havada kalarak 15 bin 403 fit irtifaya ve 351 knot hıza ulaştı. Uçuş sonrası başarılı şekilde piste teker koyan HÜRJET, daha sonra Türk Yıldızları ile "Fil Yürüyüşü" (Elephant Walk) gerçekleştirdi.