Olay, Erenler ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Mustafa K., Numan K., Murat K. ve Emre K., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa K. ve Numan K. yaşamını yitirdi. Yaralılardan Murat K.’nin durumunun ağır olduğu, Emre K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Ekinli Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavganın ardından araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.