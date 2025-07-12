İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında ağır suçlamalar yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı; 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi maddeler yer alıyor. Soruşturma, 9 Temmuz’da düzenlenen operasyonla hız kazandı.