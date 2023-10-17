

17 Ekim 2023 tarihinde, Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından piyano çalarken bir video paylaştı. Videoda Icardi, Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını çalıyordu.

Icardi, videonun açıklamasında "Galatasaray taraftarları için bir sürprizim var" ifadelerini kullandı. Video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

Icardi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği 2022-23 sezonunda attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşmişti. Icardi, gol attıktan sonra bu şarkıyı dinleyerek kutlama yapıyordu.

Icardi'nin piyano performansı, taraftarlar tarafından olumlu karşılandı. Taraftarlar, Icardi'nin müzik yeteneğine övgüler yağdırdı.

İşte Icardi'nin piyano performansından bazı yorumlar: