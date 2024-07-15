Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığının bombaların hedefi olduğunu anımsattı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. İşte o korkusuz yüreklerden ikisi de ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerdi. Birlikte şehadete koştular. 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde bu unutulmaz kahramanlıklar ve iki kardeşin iç burkan gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)