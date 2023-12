Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Yerlikaya’nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı’nda İçişleri Bakanlığı olarak en büyük görevimiz,

Türkiye’nin huzurunu tesis etmek.Bu görevimizi yerine getirirken de,

İlk günden itibaren söylediğimiz gibi Temel referansımız ‘’hukuk ve insan haklarıdır.’’

Ülkemiz 40 yılı aşkın bir süredir Milletçe huzurumuza ve kardeşliğimize kast eden bölücü terör örgütü’yle mücadele ediyor.

Bugün geldiğimiz noktada, birliğimiz, kardeşliğimiz bin yıldır olduğu gibi galip gelmiştir. Şimdi sizlerle terörle mücadele kapsamında

Son 180 günde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla ilgili verilerimizi paylaşmak istiyorum.

Bölücü Terör Örgütü’ne yönelik İHA’larımız, SİHA’larımız ve İKU’larımız 28.180 saat uçuş gerçekleştirdiler. Bu dönemde, Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK’ya yönelik 1.973’ü şehir, 11.668’i kırsalda olmak üzere,toplam 13.641 operasyon yapıldı.

Kırsalda gerçekleşen operasyonların 46’sı büyük, 254’ü orta, 11.368’i küçük operasyonlardı. Bölücü Terör Örgütü’ne yönelik yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. 3.583 şüpheli gözaltına alınırken, 770’i tutuklandı, 684’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Türkiye Yüzyılı’nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü Ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkartmaktır.

Temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı

topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır.

FETÖ’ye yönelik; son 6 ayda, 2.839 operasyon yapıldı. 4.482 şüpheli gözaltına alındı. 994’ü tutuklanırken, 933’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik;

728 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 1.254 şüpheli gözaltına alınırken, 317’si tutuklandı,

255’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol Terör Örgütlerine yönelik,

200 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. 404 şüpheli gözaltına alınırken, 31’i tutuklandı,

86’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkisiz hale getirilen bu hainlerin:

3’ü Kırmızı, 1’i Yeşil, 10’u Turuncu ve 23’ü Gri Kategoride olmak üzere

Toplam 37’si sözde üst düzey teröristti.

Terörün Finansmanına Yönelik gerçekleştirilen

115 operasyonda, 647 şüpheli gözaltına alınırken 106 kişi tutuklandı.

16 milyon 392 bin TL. ele geçirildi.

Ayrıca bu dönemde,

Toplam 100 terör eylemi engellendi. Bunların 82’si bombalı eylemdi.

Türkiye Yüzyılı’nda temel hedefimiz: “Ülkemizin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını” sağlamaktır.

İçişleri Bakanlığına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı sonrası aksama olup olmadığına ilişkin soruya Yerlikaya, her olayın tecrübe olduğunu ve bunlardan ders çıkardıklarını belirterek yanıt verdi. Yerlikaya, "1 Ekim'deki menfur saldırıda, paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerden 20 gün üzerinde bir araştırma yaptık, maalesef bulamadık. Daha önce Mersin'de saldırı girişimi oldu. Arkadaşlarımız onu buldu" dedi.

Sınırların güvenliği ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının çalışmalarının olduğunu ve tedbirlerin artırıldığını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin hava unsurlarını kullanması... Son dönemde bunlara ilgi var. Dünyadaki diğer gelişmeleri de izliyoruz. Biz de ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz. Sadece biz değil, Savunma, İçişleri, İstihbarat, bu noktada dikkat kesilmiş vaziyetteyiz.

Hem 28 Eylül'de hem 30 Eylül'de Kayseri'de yaşanan hadiselerle ilgili idari soruşturmalarımızı yaptık, çok titiz ve kısa süre içinde. Kusuru olanlarla ilgili hem disiplin hem de adli süreç başlatıldı. Oradaki bir arkadaşımız da resen emekliye ayrıldı. Bizim çalışma tarzımız şu; her zaman ama her zaman karşılaştığımız olayda sıfır hata yapmaksızın ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak noktasında takım ruhuyla çalışıyoruz. Ortada bir kusur, bir hata olduğu zaman da bununla ilgili yapmamız gereken neyse, yasa neyse, takım ruhu neyi gerektiriyorsa bunu da hiçbir arkadaşımızı kırmadan yolumuza devam ediyoruz. Tedbirlerimizin hepsini aldık. Sistemde kusur yok, kişi kusuru var. Bir art niyetten değil, ihmalden kaynaklanan hata olduğunu görüyoruz. Öbür türlü olsa daha yüksek sesle konuşurduk, buna müsaade edemeyiz."

Hamas üyelerine suikast düzenleneceği iddiaları

Ali Yerlikaya, "İsrail Başbakanı'nın Türkiye dahil dünyadaki bazı ülkelerde özellikle Hamas'a yönelik bazı suikastler yapılması talimatını verdiği yabancı gazetelerde yazıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu tür duyumlar veya tedbirler var mı, bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hem dün hem sabah, İstihbarat Teşkilatımızın bu konuyla ilgili bildirisi yayımlandı. İsrail'deki muhataplarıyla bunları paylaştıklarının ve kesinlikle kabul edilemez bulduklarının ve bunun ağır bedeli olduğunun özellikle altı çizildi. Biz İçişleri Bakanlığıyız, Savunma Bakanlığımızla, Adalet Bakanlığımızla, İstihbarat Teşkilatımızla yani kabinemizin güvenlik ayağındaki tüm arkadaşlarımızla her an ben, arkadaşlarım hem istişare ediyoruz, hem işbirliği yapıyoruz. Biz, ülkemizde ulusal, uluslararası hiçbir kişinin gelip de yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Önlemek bizim en büyük görevimiz."

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin soruyu da "Gündemimizde böyle bir şey yok" diyerek yanıtladı.