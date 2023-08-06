Bakanlık orman yangınlarıyla mücadelede üst düzey teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalışıyor. Bu kapsamda yerli ve milli olarak üretilen, üstün teknolojiye sahip

İHA'lar orman yangınlarında etkin rol alıyor.

İHA'larla yangın başlangıcı ve sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak olaya müdahale edilmesi sağlanıyor.

Kullanılan termal kameralarla 100 kilometre mesafeden 1 metrekareli bir ısı enerjisi bile rahatlıkla tespit edilebiliyor.

Türkiye, 2020'de Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk, dünyada ise 2. ülke oldu. İHA'ların kullanılmaya başlanmasından bu yana 3 bin 55 yangın İHA'lar tarafından tespit edildi.

İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40-45 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü.

