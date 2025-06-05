Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği (İHH), hayırseverlerin desteğiyle yoksulluğun gölgesinde yaşam mücadelesi veren Suriye halkına yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle kamplarda yaşanan acil su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan 1 tır dolusu, toplam 27 ton içme suyu, Suriye’ye gönderildi.

Yardım tırı, Kahramanmaraş’tan dualarla uğurlanırken, İHH yetkilileri bölgedeki su krizine dikkat çekerek, yardımların süreceğini belirtti. Su, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere on binlerce kişinin yaşadığı kamplarda büyük bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş İHH’dan yapılan açıklamada, “Hayırseverlerimizin katkılarıyla hazırladığımız su yardımı, kardeşlerimizin en temel ihtiyacına bir nebze de olsa merhem olacak. Destek veren tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz,” ifadelerine yer verildi.

İHH, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımlarla hem bölgedeki insani krize dikkat çekiyor hem de dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.