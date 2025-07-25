Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar ve Çokyaşar mahallelerinde çıkan yangınlar büyük çaplı zarara yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlarda yüzlerce ton saman kül oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde bir vatandaşın samanlığında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman nedeniyle çevrede panik yaşanırken, olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangının bir diğer adresi ise Çokyaşar Mahallesi Elbistanlılar Sokak Çiçekli mevkiindeki bir besi çiftliği oldu.

Açık alanda depolanan saman balyalarının tutuşması sonucu başlayan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 tona yakın saman kül oldu.

Alevlerin sıçradığı bölgede işçilerin barındığı konteynerler de ısıdan dolayı kısmen zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin olay yerlerindeki hızlı müdahalesi sayesinde yangınların daha geniş alanlara yayılması engellendi.

Yetkililer, özellikle sıcak havaların etkili olduğu bu dönemde saman, ot ve kuru malzemelerin açık alanda korunmasına yönelik daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.