Operasyonlarda Çorum’da 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca Çorum'da MASAK ile yapılan ortak çalışmalar sonucu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında şüphelilere ait 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 597 banka hesabına el konuldu.

Sinop'ta da operasyon sonucu 448 milyon TL değerinde 112 tapu senedi, 20 milyon TL değerinde 347 borç senedi, 4 milyon TL değerinde 24 çek, 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: TRT HABER