Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı. Kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu gülerek kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçil G. adlı kız çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi.

Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı. Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi.

Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü.

Diğer taraftan yaşanan elim olay sonucu Kahramanmaraş Valiliğinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur.

Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak Adliyeye sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.