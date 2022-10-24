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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı.

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