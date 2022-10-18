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Sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürerken, cesedi bulunan kadının parmak izinden ise kimliğinin tespiti için çalışıldığı bildirildi.

Plakası belirlenen 2 otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.

Görüntülerde cesedi bulunan kadına, iki otomobilin çarptığı belirlendi.

Jandarma ayrıca KGYS kameralarını da incelemeye aldı.

Kadının araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı.

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