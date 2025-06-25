Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre, Kahramanmaraş 2024 yılında net 737 kişilik göç kaybı yaşadı. Kentten yurt dışına 2 bin 979 kişi göç ederken, yurt dışından şehre gelen kişi sayısı 2 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

2023 verileri de benzer bir tabloyu ortaya koydu. Yurt dışına göç eden kişi sayısı 5 bin 531, kente göç eden kişi sayısı ise 2 bin 522 oldu. Böylece şehir, 2023’te net 3 bin 9 kişi kaybetti.

Uzmanlar, bu göç eğiliminin arkasında ekonomik sıkıntılar, istihdam yetersizliği ve deprem sonrası yaşam koşullarının etkili olduğunu belirtiyor. Göç dengesindeki bu olumsuz tabloya karşı yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların yeni politikalar geliştirmesi bekleniyor.