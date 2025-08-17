Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 16’ncı gününde müzik dolu bir akşama sahne oldu. Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem, Kafum'da verdiği konserle binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Her yaştan dinleyicinin katıldığı konserde grup, “Kaybolurum Gülüşünde”, “Bir Sebebi Var”, “Bana Sorma” ve “Geçemem Senden” gibi hit parçalarını seslendirdi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede, tempolu şarkılarla coşku doruğa ulaştı.

İkilem, kendi repertuarının yanı sıra “Ben de Özledim”, “Masum Değiliz”, “Sorma”, “Arkası Gelmez Dertlerimin” ve “Ele Güne Karşı” gibi hafızalarda yer etmiş şarkıları da seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Grubun sahne performansı, enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak bağ izleyenleri büyüledi. Alanı dolduran binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek konserin atmosferine ortak oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen konser, Ağustos Fuarı’nın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.