Sabahın erken saatleriyle birlikte araba alıp satmak isteyenler kayseri yolu üzerindeki araba pazarının yolunu tuttu.

Fakat artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikinci el otomobil pazarlarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü.

Pazardaki alıcı ve satıcılar fiyatların çok yüksek olmasından şikâyet ederlerken piyasada var olan karmaşıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Pazardaki satıcılar da fiyatları yükseltme eğiliminde olunca, alıcılar alternatif arayışlarına yöneldi. Ancak, beklentilerin aksine, uygun fiyatlı araç bulmak oldukça zorlaştı ve birçoğu elleri boş bir şekilde pazardan ayrıldı. Bu durum, ikinci el otomobil alım satımı yapmak isteyenleri endişelendiriyor. Fiyatların yüksek seyretmesi ve arzın kısıtlı olması, pazardaki durgunluğu derinleştiriyor.